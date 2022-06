Pai esfaqueia o filho após discussão por volume da televisão

Um homem esfaqueou o próprio filho na noite do último domingo (5), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, após uma briga entre eles por causa do volume da televisão.

O entrevero teria começado após o jovem de 23 anos pedir ao pai que abaixasse o volume, incomodado com o som alto do aparelho. O homem, então, atirou a TV no chão, pegou uma faca e golpeou o tórax do filho.

Mesmo gravemente ferido, o rapaz conseguiu escapar e pediu ajuda a agentes de uma Guarda Municipal. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base do município. Seu estado de saúde não foi revelado.

Agressor está desaparecido

A Polícia Militar foi até o local do crime e não encontrou o agressor. Equipes realizaram buscas pela região, mas não obtiveram sucesso. Ele continua desaparecido.

Fonte: Yahoo!