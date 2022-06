Pai é preso por estuprar filha e enteado

- Publicidade -

Nesta quarta-feira (29/6) um pai foi preso no Itapoã, suspeito de estuprar a filha de 11 anos e o enteado de 10 anos. O autor do suposto crime era investigado em dois inquéritos, também por estupro de vulnerável por parte da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que cumpriu mandado e realizou a prisão preventiva.

De acordo com o órgão, os abusos ocorreram em situações diversas e as vítimas não sabiam o que acontecia uma com a outra. Os abusos eram frequentes, e o autor fazia ameaças constantes às crianças para que elas não revelassem os fatos.

Os atos causaram graves danos psicológicos às crianças, incluindo discursos dos infantis sobre suicídio. O garoto, de 10 anos, já teria tentado tirar a própria vida, por não aguentar os abusos e ameaças feitas contra si.