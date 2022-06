Pai é preso por estuprar as duas filhas de 10 e 12 anos

- Publicidade -

Um homem de 42 anos foi preso, nesta quinta-feira (9), suspeito de estuprar as duas filhas de 10 e 12 anos no bairro Granja Werneck, na região Norte de Belo Horizonte. De acordo com a apuração da Polícia Civil, os abusos aconteceram entre o ano passado e este ano.

“Os fatos foram registrados em maio deste ano, quando uma tia das vítimas desconfiou do comportamento das meninas. Após os relatos dos abusos, as vítimas foram levadas até uma unidade básica de saúde, em seguida, encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens para realização de exames mais detalhados que constataram os abusos”, explicou a Polícia Civil.

Após o inquérito ter sido instaurado, foi confirmado o crime contra a dignidade sexual e as investigações foram concluidas e encaminhadas à Justiça.

“A delegada do caso, Larissa Mayerhofer, representou pela prisão preventiva, e, uma vez decretada pela Justiça, o homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional. O inquérito foi concluído e remetido à Justiça com o devido indiciamento”, concluiu a Polícia Civil.