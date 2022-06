Pai e irmão são presos por matar e enterrar adolescente na casa da família

- Publicidade -

Pai e irmão da adolescente Geovana da Costa Martins dos Santos, de 13 anos, que estava desaparecida desde o dia 20 de maio em Jacareí (SP), foram presos nesta sexta-feira (10). O corpo da garota foi encontrado enterrado dentro de um saco preto no quarto do irmão da vítima.

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o pai confessou ter assassinado a filha e alegou que estava sob efeito de drogas no momento. O irmão da vítima também está preso, mas a polícia ainda não informou qual foi a participação dele no crime.

Durante a tarde de sexta-feira (10) os policiais foram ao local do crime para retirar o corpo da adolescente e acabaram por evitar uma tentativa de linchamento dos acusados.

A Polícia Civil suspeitou do envolvimento dos familiares da vítima depois de colher depoimentos contraditórios dos mesmos. Também estranharam a presença de restos de material de construção, semelhantes ao piso do quarto, que foram encontrados perto da casa.

Desaparecimento

Na primeira versão apresentada pelos pais da vítima à polícia, Geovana teria saído de casa durante a manhã do dia 20 de maio para ir à casa de uma amiga. O pai e a mãe da jovem chegaram a dar entrevista para a TV Vanguarda (afiliada da rede Globo na região) para falar sobre o desaparecimento da filha.

Amigos e familiares chegaram a distribuir cartazes em Jacareí e em São José dos Campos para tentar obter informações sobre o desaparecimento da garota.

Fonte: Yahoo!