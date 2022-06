Pai confessa ter estuprado filha e é preso; vítima revelou crime por carta à mãe

- Publicidade -

Um homem, de 57 anos, foi preso e confessou ter estuprado a filha, que, segundo apurado pelo g1, contou à mãe, em carta, ter sido vítima durante 11 anos. O crime, portanto, começou quando a adolescente, atualmente com 16, tinha apenas 5 anos. O caso ocorreu em Mongaguá, no litoral de São Paulo, onde foi registrado. As investigações seguem em segredo de Justiça.

De acordo com informações do Departamento de Polícia Judiciária do Interior-6 (Deinter-6), além de ter revelado os constantes estupros à mãe, a jovem disse ter sido ameaçada de morte pelo pai caso contasse a alguém o que ele fazia.

Depois de escrever a carta, a adolescente também verbalizou ter sido estuprada desde os 5 anos. Ela acrescentou, ainda, que o indiciado havia prometido não só matá-la, mas a mãe e o irmão da vítima, caso se negasse a ser estuprada.

Denúncia

A mãe da vítima denunciou o crime à Polícia Civil, que iniciou as investigações. Inclusive foram apuradas conversas que o indiciado por estupro mantinha com a filha em um aplicativo de mensagens. Foi apurado pelo g1 que o conteúdo dava indícios sobre o crime denunciado.

Após coletar as declarações, os policiais iniciaram as investigações, como perícia e encaminhamento da vítima para depor ao Centro de Referência de Assistência Social (CREAS). O agora indiciado foi intimado e admitiu o crime, embora tenha negado as ameaças.

Diante dos fatos, a Justiça pediu a prisão cautelar [em caráter provisório] do indiciado, que, segundo o Deinter-6, foi encontrado escondido em uma casa no bairro Jardim Leonor por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.