Padre de 83 anos abandona profissão para virar ator em filmes adultos e conta como tem sido sua experiência: “É como estar em uma festa”

- Publicidade -

O ex-padre Norm Self, de 83 anos, deixou seu trabalho na igreja para poder trabalhar no ramo de filmes adultos. Em uma entrevista para o Channel em 2019, ele havia opinado como o sexo poderia ajudar as pessoas a ficarem mais próximas de Deus. Segundo o The Sun, após passar a maior parte de sua vida na igreja, Norm decidiu fazer essa mudança na casa dos 80 anos.

A estreia no mundo adulto aconteceu em 2017, cinco anos atrás. “É como estar em uma festa. Isso é algo que eu admiro sobre fazer conteúdo erótico”, admitiu o ex-padre. Para ele, os trabalhos também foram uma oportunidade de poder expressar sua sexualidade. Self chegou a ser casado com uma mulher por 30 anos, mas eventualmente descobriu que era gay. 20 anos depois, ele conseguiu se abrir sobre sua orientação sexual e praticá-la em diversos filmes explícitos.

Hoje em dia, Norm acredita que o sexo seja algo libertador. “Vamos manter relações sexuais de qualquer maneira, então porque não fazer disso algo libertador ao invés de nos esconder nas sombras?”, questionou.

Em outra entrevista para o The Huffington Post, confessou que a experiência tem sido “encantadora”. “Hoje sei que de fato meu corpo é um templo onde toda intimidade e êxtase se misturam”, afirmou. Norm não tem cobrado pelos seus serviços e disse que seguirá trabalhando nos filmes eróticos até que a sociedade remova as “normais negativas do sexo” de seu vocabulário.

Para o ex-padre, só existe uma coisa que não considera legal: a palavra p*rnô. Mas ele se diz feliz em ter o título de “estrela p*rnô”, enquanto aproveita para ser livre do ambiente opressor “em que tudo que está fora das normas convencionais da sociedade é rotulado como p*rnô”.

Qual sua opinião a respeito da decisão radical do ex-padre?

Fonte: Perrengue MT