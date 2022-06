Pacientes passam por cirurgia para implante de próteses nos joelhos em Rio Branco

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deu início na retomada de cirurgias para implante de próteses nos joelhos em pacientes que aguardavam na fila de espera. As cirurgias começaram neste final de semana, no hospital Santa Juliana, em Rio Branco. A meta é alcançar 100 pacientes até o final do ano.

Estão previstas cirurgias para colocação de próteses e reconstrução de ligamentos de pacientes com diferentes patologias, como artrose e artrites, além de lesões e deformidades que comprometem a articulação normal do joelho devido à dor local, inchaço e rigidez. Os procedimentos têm alto grau de resolutividade e conseguem devolver qualidade de vida ao paciente.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, o retorno das cirurgias foi possível graças à realização de mais um convênio entre o Governo e o Hospital Santa Juliana.

“Nós convidamos todos os pacientes que aguardavam na fila de espera, no dia 24 de maio, para anunciar a retomada das cirurgias de próteses no joelho. Inicialmente os procedimentos estão sendo realizados no Hospital Santa Juliana, por meio de convênio, mas devemos ampliar o serviço também no Hospital da Clínicas. A ideia é alcançar um montante de 100 pacientes até o fim do ano”, afirmou Paula Mariano.

Fonte: Agência Acre