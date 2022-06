Paciente agradece profissionais do Pronto-Socorro após 52 dias internada

- Publicidade -

A equipe de profissionais do Pronto-Socorro de Rio Branco recebeu com surpresa uma declaração de agradecimento feita pela paciente Raimunda Nonata da Silva, de 57 anos. Moradora do município de Cruzeiro do Sul, ela deu entrada no hospital no último dia 22 de abril, com suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e lá passou 52 dias internada.

“Eu não podia sair daqui sem fazer meu agradecimento. O Senhor me mandou para o meio de pessoas maravilhosas para fazer meu tratamento. Pessoas que eu nunca pensei que fosse encontrar na minha vida. Não podia sair daqui sem antes agradecê-los pelo esforço e dedicação que tiveram comigo e pelo carinho que tem pelos pacientes. Vocês moram no meu coração”, disse dona Raimunda.

A paciente agora parte para a segunda fase do seu tratamento. Ela foi encaminhada para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), neste final de semana, onde deve passar por cirurgia para a realização de uma biopsia.

“Dona Raimunda é técnica de enfermagem e estava de plantão trabalhando quando sofreu um AVC. Veio de Cruzeiro do Sul encaminhada para o Pronto-Socorro de Rio Branco e aqui passou por um rigoroso tratamento. Desejamos a ela toda saúde do mundo. Somos gratos também pelo carinho e seu retorno em agradecimento aos profissionais. Fazemos o que está ao nosso alcance”, destacou Edvan Meneses, coordenador da Rede de Urgência e Emergência (RUE).