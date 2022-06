ORGULHOSAMENTE: O Acre e seus sabores em calendário gastronômico nacional

- Publicidade -

Delícias típica da região Norte.

A culinária acreana esbanja identidade, cultura e orgulho, da tradicional baixaria, prato feito à base de farinha de fubá, carne moída, cheiro-verde e ovo frito…

Ao tacacá, delícia elaborada com tucupi, líquido de cor amarela extraído da raiz da mandioca, e jambú, erva abundante em nossas terras.

E não para por aí! A gastronomia Acreana, esbanja sabor e opções culinárias para todos os gostos. Quem nunca saboreou aquele típico açaí, que atire a primeira pedra.

E o que dizer da deliciosa tapioca, a senhora do dejejum de tantos Acreanos, que não abrem mão de iniciar o dia, nutridos pela força dessa iguaria regional?

O Acre tem cores e sabores, que se apresentados por quem não tem “a mão”, jamais serão conhecidos como manda o figurino, e nem de longe passará no crivo dos quem sabem o que é o sabor genuíno da sua comida. Quem não gosta do queridinho e crocante “quibe de arroz”?

A autora dessa humilde matéria, se dá ao luxo de expressar sua admiração pela gastronomia acreana, afirmando que: “O que se pode dizer diante de tantas delícias, é que o paladar e a criatividade acreana, vão muito além de qualquer expectativa, e que a nossa comida, só sabe apreciar como se deve, aquele que tem “bom gosto, língua e muito borogodó!”

Rio Branco, Cruzeiro do Sul, e Tarauacá, são os presentes no planejamento gastronômico do Ministério do Turismo, tornando-se parte do calendário gastronômico, desenvolvido pela pasta.

Parceria entre Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, junto ao Ministério do turismo.

“Cadastramos os principais produtos, eventos, feiras, festivais, projetos, roteiros e rotas já consolidadas, e outras com potencial de crescimento, além de outras iniciativas, diretamente ligadas ao Turismo Gastronômico, realizadas nos municípios acreanos. Os três foram escolhidos. É gratificante apresentar e enaltecer nossa comida, e convidar o Brasil e o mundo pra provar nossos sabores”, frisou a chefe do Departamento de Turismo, Sofia Brunetta.

Essa semana foi divulgado o resultado da pesquisa para mapeamento dos principais produtos, projetos, ações e eventos, realizados no país, relacionados ao Turismo Gastronômico para a criação do calendário.

Entre os produtos aclamados destacam-se a farinha de Cruzeiro do Sul, detentora do “Selo de Indicação Geográfica”, e considerada a melhor do Brasil, o açaí, tapioca, a castanha do Brasil, a mandioca, o abacaxi, e o nosso tacacá.

Façam suas escolhas e bom apetite!

“A iniciativa trará turista interessados em nossa culinária. Venham… Temos muito a ofertar! Nossos pratos típicos, representam o sabor da nossa terra, da nossa cultura, e do nosso bravo e lindo povo, com toda sua acreanidade e BOROGODÓ!”.

E DÁLE ACRE!