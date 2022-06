Organizações brasileiras enviam carta a Biden com pedido de cobranças a Bolsonaro

Diversas organizações da sociedade civil brasileira enviaram uma carta nesta terça-feira ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com um pedido para que o líder norte-americano defenda uma série de questões durante reunião bilateral nesta semana com o presidente Jair Bolsonaro, incluindo a defesa da democracia e de eleições limpas e livres no Brasil e a proteção da floresta amazônica.

As mais de 70 organizações, que incluem a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia (ABJD) e o Greenpeace Brasil, dizem na carta que Bolsonaro é “anátema de valores críticos que a maioria do povo norte-americano defende”.

O documento também afirma que Bolsonaro está planejando um golpe, atacando o Supremo Tribunal Federal (STF) e colocando em dúvida a segurança das eleições de outubro no pais.

“Enviamos esta carta para exortá-lo, durante sua reunião, a defender firmemente a democracia, eleições livres e justas, ação climática e a proteção essencial da floresta tropical”, diz o documento.

Biden e Bolsonaro irão se encontrar às margens da Cúpula das Américas, que ocorre nesta semana em Los Angeles.

Fonte: Reuters