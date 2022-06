Opera Acre atende pacientes de Brasileia, Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Rio Branco neste fim de semana

Em mais uma edição do programa Opera Acre, 36 pacientes, entre eles, adultos e crianças da região do Alto Acre, passaram por cirurgia neste final de semana, no Hospital Raimundo Chaar, município de Brasileia. Os atendimentos começaram na sexta-feira, 3, e terminaram no sábado, 4.

O mesmo mutirão também aconteceu simultaneamente nos municípios de Cruzeiro do Sul, atendendo quatro pacientes para cirurgias ginecológicas; Senador Guiomard, com oito pacientes para cirurgias de mastologia e Rio Branco atendendo pacientes de Sena Madureira e da capital com cirurgias gerais e ortopédicas no Hospital Santa Juliana e Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

“Os mutirões estão sendo realizados toda semana, em todas as regionais do estado. De março, quando retomamos o programa, até a presente data, já foram quase 1,5 mil procedimentos realizados, entre eles, cirurgias gerais, pediátricas ginecológicas e de cabeça e de pescoço”, informou Paula Mariano, secretária de Estado de Saúde.

O programa Opera Acre iniciou oficialmente em meados de 2019, mas foi suspenso mediante a pandemia. A programação foi retomada em março deste ano, levando mutirões que acontecem ao menos uma vez na semana, em todas as regionais do Acre, reduzindo o tempo de espera e a demanda reprimida de pacientes que aguardam por procedimentos cirúrgicos, além da realização de exames. No total estão sendo investidos R$ 2,8 milhões no programa.

