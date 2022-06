Ônibus com mais de 40 passageiros capota no interior de Minas Gerais

- Publicidade -

Um ônibus com mais de 40 passageiros a bordo capotou na tarde do último domingo (19), no município de Serro, no interior de Minas Gerais. Segundi as informações, ao menos quatro pessoas ficaram gravemente feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros mineiro (CBMMG), o acidente aconteceu na rodovia MGC-259, em uma região conhecida como Morro do Paiol.

Os bombeiros da cidade de Diamantina foram chamados às 16h30 do domingo.

O CBMMG informou à CNN que, no local, os bombeiros encontraram um ônibus capotado, sem informações de origem e destino de viagem, que tinha 42 passageiros a bordo.

Ao menos quatro pessoas ficaram gravemente feridas e foram socorridas por ambulância do município e pelo SAMU.

No entanto, os bombeiros explicaram que, por se tratar de uma ocorrência envolvendo outros órgãos e muitas vítimas, ainda não há uma relação completa das vítimas e o estado delas.

Os bombeiros conduziram três homens passageiros, que já estavam fora do ônibus quando as equipes chegaram ao local.

Eles tinham ferimentos e suspeitas de fratura pelo corpo, e foram levados para a Casa de Caridade de Santa Tereza do Serro.