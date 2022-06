OCA capacita servidores em gestão de atendimento

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), unidade Rio Branco, buscando elevar a qualidade da prestação dos serviços ofertados ao cidadão, está realizando um treinamento sobre o Sistema Integrado de Gestão de Atendimento (Siga).

A meta é levar aos supervisores e atendentes conhecimentos atualizados e reforçar as técnicas repassadas em outras oportunidades. A capacitação se iniciou na quinta-feira, 23, e se estende até quinta, 30, para cerca de 200 servidores.

Rayana Siqueira, chefe da Divisão OCA Rio Branco, destaca a importância da instrução ministrada no planejamento e nas tomadas de decisões: “Podemos saber, por exemplo, qual a capacidade operacional do órgão e acompanhar o desempenho das equipes. Assim, é possível melhorar a qualidade no atendimento e aprimorar a gestão junto aos nossos servidores”, disse.

Segundo a diretora do órgão, Francisca Brito, além da capital, a capacitação contemplará as demais unidades da OCA, em Cruzeiro do Sul e Xapuri, unificando as práticas nas três unidades da OCA no estado.

Fonte: Agência Acre