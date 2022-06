O dep. Antonio Pedro reuniu-se com o comandante geral da PMAC e cobrou maior contingente de policiais para as cidades do Estado do Acre

O deputado estadual Antonio Pedro reuniu-se na manhã da última quarta-feira, 08 de junho com, com o comandante geral da Polícia Militar, Paulo César. Na oportunidade, o parlamentar solicitou o fortalecimento do efetivo nos municípios acreanos, especialmente em Xapurí, que encontra-se em defasagem.

“É importante que mais policias sejam lotados em nossas cidades a fim de combater a criminalidade. Sem contar que com mais policiais nas ruas nossa população vai ser sentir mais segura. Conversei com o comandante e ele nos explicou que possivelmente no início de agosto mais policiais estarão sendo lotados no interior”, disse Antonio Pedro.

De acordo com o comandante Paulo César, com o chamamento do cadastro de reserva da PMAC três turmas foram criadas. Após a conclusão do curso o policiamento nas cidades interioranos serão reforçados. “A primeira turma já se formou e já fizemos a lotação dos profissionais. A segunda finaliza o curso no próximo mês e, possivelmente, estaremos atendendo o pedido do deputado Antonio Pedro no início de agosto. A terceira turma ainda iniciará o curso e também nos ajudará no fortalecimento de nossas ações”, disse.

Paulo César pontuou ainda que operações estão sendo realizadas nas cidades a fim de controlar a criminalidade. “Em municípios mais críticos estamos realizando operações para combater o aumento da criminalidade e trazer a sensação de segurança que a população tanto pede. Com o novo policiamento vamos reforçar nossas ações tanto na Capital quanto interior”.

Por fim, o deputado Antonio Pedro agradeceu ao comandante por mais um pedido atendido. “Quero agradecer ao comandante Paulo César que mais uma vez nos recebeu com atenção e respeito, além de ter nos garantido que vai atender nosso pedido. Coloco meu mandato a disposição do órgão e da população para juntos fortalecer nossas polícias e combater a criminalidade em nosso Estado”.

Fonte/ O Alto Acre