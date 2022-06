Novos Formados: Turma de Zootecnia do IFAC conclui curso de formação em Sena Madureira

A noite deste sábado (04) ficará marcada na história de 21 acadêmicos do curso de Zootecnia do IFAC Campus Sena Madureira, que receberam o certificado de conclusão do curso de formação, após mais de 5 anos de dedicação aos estudos.

Para consagrar o momento em suas vidas profissionais, os novos formados ofereceram um baile de formatura com a presença de professores e gestores do Instituto Federal do Acre, além de familiares e convidados, como por exemplo, o casal Serafim (deputada Meire e prefeito Mazinho Serafim), que foram os padrinhos da turma.

O evento ocorreu nas novas estruturas do Espaço Iris, e começou com o Cerimonial de Formatura, e a programação contou, ainda, com Jantar e baile festivo. A professora Italva Miranda parabenizou a turma que superou inúmeras dificuldades, mas que conseguiu a qualificação para o mercado de trabalho.

O prefeito Mazinho Serafim e a deputada Meire, registraram o momento marcante na vida dos formandos. “Irão ajudar a desenvolver nosso agro que é muito forte em Sena Madureira“, disse Mazinho.

Relação dos formados em Zootecnia

– Antônia Adriana Pereira Ferreira

– Antônio José dos Santos Silva

– Bruna Oliveira Diniz

– Denilson da Silva de Oliveira

– Elivan Neuton Lira Lopes

– Fabiana Siqueira Maia

– Fernanda Araújo de Rezende

– Helen Nunes Moreira

– Jayane de Lima Alves

– Jhonathan Gomes Torres

– João Victor Nóbrega Tavares

– Joselma Souza da Cunha do Nascimento

– Kaio Junior Brito Carvalho

– Luana Santos Maia

– Maikiline Santos de Souza

– Nívia Mendes da Silva

– Paulina Siqueira Maia

– Raimunda Nonata da Silva e Silva

– Salete Andrade Venâncio

– Saniele de Souza Franco

– Vinicius Moreira dos Santos

Por Aldejane Pinto