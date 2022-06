Novo modelo de fatura de cobrança é apresentada pelo SAERB

- Publicidade -

Na tarde da última segunda-feira,13 de junho, o serviço de água e esgoto de Rio Branco – SAERB, apresentou ao prefeito Tião Bocalom, o novo modelo da conta de água, que a partir deste mês, começa a chegar aos moradores da Capital de Rio Branco.

O Prefeito Tião Bocalom, disse que a iniciativa não irá privatizar o serviço de água na cidade, mas a população precisa manter o pagamento em dia, para que seja continua a melhoria no abastecimento.

“Quando eu quebrei essa história de privatização para evitar um aumento louco dos custos da água como aconteceu com a energia toda, foi exatamente porque a gente sabe que nós precisamos fazer um trabalho que a população precisa entender que água consumida precisa ser paga, para gente poder ter água 24h,” explicou Bocalom, e fez um alerta: “Façam sua parte. Nos ajude a controlar o consumo de água e procure pagar todas as faturas em dia”.

Mesmo com o alto valor dos produtos químicos utilizados no tratamento de purificação da água, o município manteve o preço da tarifa. Segundo o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, a cobrança vai ser a mesma que estava sendo feita anteriormente, que não muda desde 5 anos atrás.

“A tarifa não cobre os custos que o Saerb deve ter para poder manter tanto a água, quanto o esgoto, mesmo assim, ainda está sendo mantido os mesmos valores”, esclareceu.

Já de acordo com o gerente comercial, Delson Conceição, a prefeitura vem realizando o recadastramento com a categoria comercial e industrial, como condomínios, hotéis, restaurantes, e logo será iniciada o modelo residencial.

Ele detalha que a fatura que irá chegar nas casas da população a partir desta semana, é referente ao mês de maio e que o vencimento cairá para o final de junho.

“Essas faturas vão chegar no seu imóvel e consequentemente também nós estaremos fazendo nossas vistorias, nossas análises, nossa atualização cadastral. Toda nossa equipe vai estar pronta para atender”, concluiu.

Para mais informações ou atendimento exclusivo, a unidade disponibiliza o telefone, 0800 750 5535, durante os horários das 7h até às 18h. Presencialmente, o consumidor precisa ir até a Organização em Centros de Atendimento (OCA), das 7h30 até às 13h30, de segunda a sexta-feira.

