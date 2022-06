Nova presidente da Caixa deve criar comitê para apurar denúncias

- Publicidade -

A nova presidente da Caixa, Daniella Marques, vai criar um comitê para apurar as denúncias de assédio sexual contra seu antecessor, segundo interlocutores da executiva.

Na quarta-feira (29), Pedro Guimarães pediu demissão da presidência do banco estatal depois de vir a público uma investigação do Ministério Público Federal.

O comitê de crise vai ser interdisciplinar, com especialistas das áreas jurídicas, conformidade, marketing, etc. O objetivo é apurar as denúncias e identificar se outros executivos do banco acobertaram os supostos crimes.

Também tem a função de isolar a crise, preservar a imagem da Caixa e manter em funcionamento os programas do banco como o Casa Verde Amarela, o pagamento do Auxílio Brasil, entre outros.

A executiva ainda tem que passar polo comitê de elegibilidade da Caixa antes de tomar posse. Interlocutores de Daniella dizem que ela quer evitar que o episódio paralise o banco, mas também apurar com rigor o caso.

A reportagem, com depoimentos sob anonimato de cinco funcionárias da Caixa denunciando condutas de assédio e importunação sexual do agora ex-presidente Pedro Guimarães, foi publicada no portal Metropoles.

Fonte/ Portal CNN BRASIL