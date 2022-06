Nova pesquisa para o Senado mostra Jorge Viana com 30% e Alan Rick com 21%

- Publicidade -

O Instituto Badra Comunicação divulgou nesta sexta-feira, 10, a nova pesquisa que mostra que a disputa pela intenção de votos segue acirrada para a única vaga ao Senado da República nas eleições 2022 – que ocorre em outubro deste ano.

Os dados avaliados mostram que no cenário 1, sem a presença da pré-candidata a reeleição, senadora Mailza Gomes (Progressistas), o ex-senador Jorge Viana (PT) segue na liderança com 30,2%, seguido na cola pelo deputado federal Alan Rick (União Brasil), 21,8%. Em terceiro, vem a deputada federal Jéssica Sales (MDB) 18,3%, Márcia Bittar (PL) em quarto com 7,8%. Já a deputada federal Vanda Milani (PROS) aparece com 2,9% e Sanderson Moura (PSOL) com apenas 2,1%. Brancos e nulos somaram 8,8% e não sabem opinar 8,2%.

No entanto, na avaliação do cenário 2 – sem o nome do pré-candidato Jorge Viana e, mais uma vez, da senadora Mailza Gomes, quem aparece na frente é o deputado federal Alan Rick com 26%, seguido por Jéssica Sales com 20,9%, Jenilson Leite 14%, Márcia Bittar 10,4%, Vanda Milani 4,2% e Sanderson Moura com 2,7%. Brancos e nulos somaram 12,3% e não souberam responder marcou 9,3%.

A pesquisa da Badra ouviu 1.056 pessoas entre os dias 27 a 29 de Maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Eleitoral do Acre com o número BR-03966/2022.

Fonte/ A Folha do Acre