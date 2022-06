Nova CNH: quem já pode fazer a troca do documento? Veja as regras

- Publicidade -

Desde o dia 01 de junho, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi atualizada, assim como outras regras de trânsito. Sendo assim, veja o que mudou no documento, quais são as regras da nova CNH e quem pode tirar.

Vale lembrar que o documento é obrigatório a todos os condutores que desejam dirigir um veículo motorizado (conforme determinações em lei) em vias públicas. A ausência da CNH pode provocar multas e outros problemas com a Justiça, caso a pessoa seja pega conduzindo.

Mudanças da nova CNH

A nova CNH passou por modificações no modelo. Agora, o documento possui as cores verde e amarelo, possui mais itens de segurança como o código Machine Readable Zone (MRZ), conta com mais dados do motorista e possui desenhos indicando quais tipos de veículo a categoria do motorista permite que ele conduza.

Ainda há um detalhamento sobre a parte médica da pessoa (possíveis restrições e condições) e letras para indicar o tipo de documento, sendo a letra “P” para indicar que se trata de uma permissão e “D” para quem possui a CNH definitiva.

O novo documento contém o QR Code, novidade introduzida em 2017, mas que ganhou mais funções. Agora, com ele, é possível acessar a Carteira Digital de Trânsito (Android e iOS). No aplicativo há a versão online da CNH e de outros documentos como o CRLV. O QR Code também possui função de autenticar o documento (saber se é verdadeiro).

Quem pode tirar a nova CNH

Pessoas que forem tirar a CNH pela primeira vez, quem for obter a versão definitiva, segunda via ou mesmo passou por reabilitação, já terá acesso à nova CNH. Quem possui a versão antiga do documento só precisará trocar pela nova CNH quando a data de validade expirar.

Por fim, a validade do documento irá variar conforme a idade do condutor. Confira como passou a vigorar:

Condutores com até 49 anos : dez anos de validade;

: dez anos de validade; Condutores entre 50 e 69 anos : validade de cinco anos;

: validade de cinco anos; Condutores com 70 anos ou mais: validade de três anos.

Fonte: Concursos no Brasil