Nota pública sobre o primeiro caso suspeito de Varíola do Macaco no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde do Acre (Cievs), comunica que, no último dia 13 de junho, foi notificado o primeiro caso suspeito de Monkeypox, doença mais conhecida como Varíola do Macaco, na capital Rio Branco.

O paciente de 30 anos deu entrada no Pronto Atendimento da Unimed queixando-se de febre, adenomegalia e erupção cutânea. O homem relatou ter tido contato com pessoa advinda do exterior.

A partir desta notificação, o paciente, que apresenta sintomas leves, foi orientado a permanecer isolado em seu domicílio, sendo monitorado junto às pessoas que manteve contato nos últimos dias.

A investigação do caso será feita pela Vigilância Epidemiológica Municipal que trabalha para esclarecer o caso o mais breve possível.

Gabriel Mesquita

Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde do Acre

Agência Acre