No Juruá, Estado implanta núcleo para assistência aos trabalhadores do SUS

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), está na regional do Juruá para tratativas sobre a implantação do Núcleo de Assistência à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Nastts) do Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo do SUS é promover ações de prevenção e assistência dos trabalhadores, bem como realizar estudos para identificar agravos relacionados à saúde do trabalhador e propor medidas de prevenção e controle.

Vale salientar que já foram implantados 24 Nastts, ultrapassando a meta pactuada, antes do prazo final, sendo contempladas as unidades de Acrelândia, Plácido de Castro, Rio Branco (11 núcleos), Sena Madureira, Senador Guiomard, Santa Rosa do Purus, Xapuri, Brasileia, Feijó, Cruzeiro do Sul (3 núcleos), Mâncio Lima e Tarauacá. A Sesacre irá buscar a implantação em Vila Campinas, Jordão, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, alcançando 100% de cobertura nas unidades estaduais.

Dentre outras funções, o Cerest dá subsídio técnico para o SUS nas ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, independentemente do vínculo empregatício e do tipo de inserção no mercado de trabalho, além de monitorar doenças e agravos relacionados ao trabalho.

Fonte: Agência Acre