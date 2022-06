No Interior do Acre, Polícia Militar apreende arma de fogo

- Publicidade -

Uma arma de fogo foi apreendida na quarta-feira, 15, por militares que atuam em Tarauacá. O fato ocorreu no bairro Avelino Leal.

Os militares faziam patrulhamento quando se depararam com uma dupla em uma motocicleta, e o garupa, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir. Ao ser interceptado foi realizada a abordagem e busca pessoal e encontrada uma arma de fogo (revólver) com cinco munições.

Os militares encaminharam os envolvidos à delegacia do município, juntamente com armamento apreendido, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Fonte: Assessoria da PMAC