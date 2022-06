No Interior do Acre, Polícia Civil prende homem por tentativa de homicídio

- Publicidade -

Ao final da manhã desta terça-feira, a Polícia Civil em Rodrigues Alves, prendeu, C. L. M. de 35 anos de idade, investigado pelo crime de tentativa de homicídio, no bairro Pucalpa ll, região periférica do município.

O trabalho investigativo da equipe de investigadores ada Delegacia Geral em Rodrigues Alves possibilitou identificar o autor do delito e representar por sua prisão preventiva concedida pela Justiça por meio da Vara Única de Rodrigues Alves.

O crime ocorreu em 24 de agosto de 2015 quando o autor desferiu golpes de faca contra Francisco Cordeiro Silva Moreira, primo do autor. O processo, transitado e julgado, foi concluso e a justiça condenou o autor a pena de reclusão 8 anos e seis meses, em regime fechado.

O mandado foi cumprido e o preso foi recolhido a unidade prisional para que cumpra a pena imputada pela justiça.

Fonte: Ascom/PCAC