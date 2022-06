No Interior do Acre, Polícia Civil prende homem investigado por tentativa de feminicídio

- Publicidade -

Na manhã desta sexta-feira, 10, a Policia Civil em Sena Madureira prendeu I.R. de A., de 31 anos, em uma residência localizada no bairro São Felipe. Contra o acusado pesa a acusação de tentativa de feminicídio, Art. 121, §1º, Inciso IV c/c Art. 14 Inciso I do Código Penal.

A investigação identificou que o investigado tentou contra a vida da ex-companheira, Liliane do Nascimento Pereira, no dia 28 de maio de 2022 quando ateou fogo em sua residência. Por volta das 2 horas da manhã, o acusado ateou fogo na casa da vítima, com quem conviveu por 7 (sete) anos, colocando um pneu de carro embaixo do lugar onde a vitima dormia. As chamas consumiram por completo a residência.

A vítima sai ilesa da residência que já estava sendo consumida pelas chamas e em seguida procurou a policia para as providencias.

O preso foi conduzido a Delegacia Geral do município para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC