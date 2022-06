No interior do Acre, Polícia Civil prende foragido acusado pelo crime de estupro

Ao final da tarde desta quarta-feira, 1, a Polícia Civil em Tarauacá prendeu W. G. M. J. de 36 anos.

O acusado já é condenado pelo crime de estupro cometido em Cruzeiro do Sul em Outubro de 2020 e estava foragido homiziado em Tarauacá.

O Mandado de Prisão foi expedido pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul.

Durante a incursão policial para cumprir o Mandado de Prisão o investigado tentou se evadir do local chegando a pular muros, correndo em via pública na tentativa de fugir do cerco policial.

Após sua prisão o acusado foi conduzido a Delegacia Geral do município e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC