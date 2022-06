No Interior do Acre, Polícia Civil identifica receptor e recupera celular

- Publicidade -

Na manhã desta terça-feira, 14, a Polícia Civil em Porto Walter , após trabalho minucioso da equipe de investigação coordenada pelo delegado Rafael Távora vem identificando e recuperando diversos celulares oriundos de crimes na referida cidade.

Após avanços na investigação referente a um roubo de um celular ocorrido no dia 11 de maio de 2022, o aparelho foi devidamente localizado e restituído a vítima.

De acordo com a equipe de investigação, esse roubo pode ter sido o pivô de um arrastão formado por pelo menos de três roubos seguidos naquela cidade que está em fase de investigação.

O delegado Rafael Távora deixou um alerta aos que insistem em comprar produtos sem procedência: _“Não compre qualquer bem sem nota fiscal, pode ser fruto de crime, e você poderá incorrer no crime de receptação previsto no Artigo 180 do Código Penal, e com isso ser condenado em até 4 anos de reclusão.”_ Destacou a Autoridade policial.

Ainda de acordo com delegado Távora, é de suma importância que ao comprar um celular, o usuário guarde em local seguro a nota fiscal, onde contem o IMEI do aparelho.

_“Quando você compra um celular, na nota fiscal dele tem um numero chamado IMEI, que é um numero único para cada celular. É muito importante que você guarde em um local seguro, pois em casos de furto ou roubo, você deve levar o documento até a delegacia para que tenhamos mais chances de localizar seu aparelho celular”_ finalizou o delegado titular da Delegacia de Porto Walter, Rafael Távora.

Fonte: Ascom/PCAC