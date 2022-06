No Interior do Acre, Polícia Civil deflagra “Operação Êxito” e prende traficante em posse de Drogas

- Publicidade -

Na manhã desta segunda-feira, 13, a Polícia Civil em Senador Guiomard, com apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) prendeu, em Flagrante, L. K. A. S. de 27 anos, em uma residência localizada no bairro São Francisco.

Durante a incursão policial foi possível apreender em posse do investigado, 45 papelotes contendo cocaína, 33 porções de maconha, vários celulares e R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). A pesagem da droga chegou a 500gm no total. O trabalho dos cães farejadores foi possível localizar onde a droga estava escondida.

De acordo com a autoridade policial, o trabalho investigativo segue no sentido de identificar mais pessoas envolvidas em crimes de trafico de drogas e associação para ao trafico na cidade de Senador Guiomard.

Todo material apreendido será remetido à analise da perícia criminal no sentido de colher outros elementos que possam subsidiar o inquérito policial e identificar mais pessoas envolvidas em ações delituosas.

O preso foi conduzido a Delegacia Geral do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC