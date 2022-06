No Domingo Espetacular, Simaria fala sobre Simone, pai e saúde

- Publicidade -

Após uma semana conturbada, o Domingo Espetacular da Record TV colocou no ar a última entrevista de Simaria antes de ser afastada dos palcos. A entrevista foi gravada no mesmo dia da festa de aniversário da cantora na última segunda-feira (13/6). A coluna LeoDias acompanhou de perto e traz as falas mais marcantes.

Atrito com a irmã

Um dos pontos abordados na entrevista foi os recentes atritos com a irmã e dupla, Simone. Mesmo reafirmando as críticas à postura que irmã muitas vezes tem ao tentar controlá-la, Simaria foi mais leve do que em entrevista concedida à coluna LeoDias publicada na última quarta-feira (15/6). Simaria também que, contanto que mantenham o respeito, não há a possibilidade de a dupla se separar. “As vezes fica me controlando, mas eu com 40 anos eu não vou me calar (…) Mantendo o respeito, essa irmandade, não tem como dar errado”.

Simaria também revelou que a única coisa que pediu de aniversário para a irmã foi que cantassem a música Amiga ao final da festa de aniversário, o que acabou acontecendo.

Relação com o pai e a necessidade de assumir responsabilidade cedo

Outro assunto que foi tocado foi sua relação com o falecido pai, Antônio: “Pra mim perder meu pai foi uma das dores mais sentidas na minha vida (…) Nunca superei”.

Segundo a cantora, a morte do pai foi um momento determinante em sua vida, uma vez que teve que assumir a responsabilidade na família, indo a reuniões escolares do irmão e sustentando os irmãos ao entrar na banda de Frank Aguiar: “Não é que eu gosto de cuidar de tudo, é o dom que Deus mandou (…) Eu ia pras reuniões do meu irmão, comecei cantando com o Frank Aguiar, comecei a sustentar a família com 14 anos (…) Sempre fui uma mulher à frente do meu tempo”.

Saúde e essência

Após duas tuberculoses e recentes problemas de saúde, a cantora revelou que o que mais deseja é que pede a Deus que a mantenha saudável e com a essência intacta: “Sem saúde não sou nada. Que Deus nunca me permita perder a minha essência”.

Comemorando aniversário após muitos anos

Assim como havia dito em entrevista concedida ao titular desta coluna, Simaria contou que ficou mais de 30 anos sem comemorar o aniversário por ter que tomar conta de sua carreira profissional e sua carreira: “A gente não tem coragem de se presentear, nunca comemorei meu aniversário (…) Eu nunca comemorei meu aniversário”.

Por Metrópoles