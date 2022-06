No Acre quase 800 novos empregos foram assinados apenas no mês de abril

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgou que o Acre fechou o mês de abril com um saldo positivo em relação ao ano passado sendo quase 800 novas admissões. Segundo os dados do CAGED, o resultado mostrou que foram 3.971 admissões e 3.173 desligamentos, o saldo foi de 798 novos empregos no respectivo mês.

No País foram 196.966 novos empregos, um fechamento de mês positivo se comparado ao ano anterior. Dessa forma, os trabalhadores celetistas no Brasil, estavam no mês em 4.448.948 vínculos, ou seja, uma representatividade de 0,48 % na comparação com o mês anterior.

No mês de março, o Acre gerou segundo o CAGED 762 empregos com carteira assinadas. No mês de abril o relatório mostrou novas 4.149 contratações e 3.387 demissões.