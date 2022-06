Nicole Bahls sofre trauma durante sexo anal, é socorrida às pressas e detona companheira: “Não dá”

- Publicidade -

Nicole Bahls já provou que é bastante desbocada e durante uma recente participação no podcast “Papagaio Falante”, relembrou o momento quando tentou fazer sexo anal. A prática que é bastante usada por homossexuais, fez a ex-panicat passar um verdadeiro vexame e segundo relato, ela foi parar até no hospital, após a tentativa frustrada de proporcionar mais prazer ao parceiro.

Durante o bate-papo, Nicole Bahls disse que sofreu um trauma durante o ato sexual, alegando que não teve uma boa impressão na única tentativa que tentou: “Eu deixo para as bichas usarem”, declarou a personalidade.

Durante a entrevista para Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a ex-participante do reality “A Fazenda”, deu mais detalhes de como aconteceu.

“Dói muito. Já tentei, fiquei vesga, quase desmaiei e chamei a ambulância. Não dá para mim, não. Elas têm o talento delas, e eu tenho o meu na frente”, brincou Nicole Bahls. Vale destacar que após o casamento com Marcelo Bimbi, a panicat assumiu recentemente, namoro com Marcelo Viana. Na ocasião, a influenciadora foi taxada de ser o pivô do término do relacionamento do empresário com sua ex-namorada.

NICOLE BAHLS DETONA COMPANHEIRA

Ainda durante o podcast “Papagaio Falante”, Nicole Bahls detonou as brigas que teve com Viviane Araújo, sua companheira de confinamento no reality “A Fazenda”: “Eu brigava muito com a Viviane Araújo. Brigava por causa de comida, por causa de alho… eram brigas bobas, mas acho que as piores foram com a Vivi”, esclareceu.