Neymar teria traído Bruna Biancardi em festa badalada de Vinicius Jr.

Uma verdadeira bomba explodiu hoje. Neymar, que marcou presença na noite de quarta-feira (22) na badalada festa de aniversário do jogador do Real Madrid Vinicius Jr., que aconteceu em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro, teria traído a namorada, Bruna Biancardi, no local.

Segundo informações do perfil no Instagram “Segui a Cami”, o craque do PSG estava soltinho na festa e teria beijado várias bocas durante o evento, uma delas foi a da modelo Nathalia Castro.

A IstoÉ Gente conversou com algumas fontes e descobriu que Neymar foi sem Bruna Biancardi para a celebração, ou seja, estava “solteiro” na balada.

Neymar e Biancardi começaram a se relacionar em agosto do ano passado, mas assumiram o namoro só em janeiro deste ano, com declarações de amor e momentos íntimos divulgados nas redes sociais de ambos.

Fonte: IstoÉ