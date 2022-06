Neymar se recusa a sair do PSG e coloca condição para troca

- Publicidade -

O empresário Wagner Ribeiro, que já trabalhou com o brasileiro Neymar , falou sobre os rumores de uma possível saída do atacante do PSG , que aumentaram na última semana, após declaração do presidente do clube .

De acordo com o empresário, Neymar não tem a intenção de deixar a França e coloca uma condição para trocar de equipe.

” Neymar tem um sonho: quer vencer a Champions League com o PSG . Embora estejam surgindo muitos rumores sobre a sua saída, ele está muito motivado e não vai parar até conseguir“, garantiu o agente, em declarações ao GOAL.

Wagner Ribeiro assegurou ainda que Neymar acredita no projeto do PSG.

“Claro que sim. Todos os anos Nasser Al-Khelaifi (presidente) melhora a equipe em todos os aspetos. Acabou recentemente a construção do centro de treinamento, que é um dos melhores. Agora pretende contratar os melhores jogadores franceses“, apontou.

Neymar , que passou um susto essa semana a o fazer um pouso forçado em Roraima , tem seu nome muito especulado na Juventus, da Itália .

Fonte: IG