Neta coloca fogo na casa da avó que morre carbonizada

Uma mulher incendiou a casa da própria avó na tarde desta segunda-feira (13) na rua 7, bairro Nova Veneza, no município do Cacau Pirêra em Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus). Maria Monteiro da Encarnação, tinha 91 anos e morreu carbonizada.

De acordo com informações preliminares, a neta colocou fogo na casa com a avó dentro. Vizinhos e moradores do bairro ficaram revoltados e ameaçaram espancar a jovem.

O corpo da idosa foi encontrado carbonizado próximo a uma cama. De acordo com a polícia, Cinthia Monteiro da Rocha, 34, é a principal suspeita do crime e possui problema mental. A mulher utilizou uma botija de gás para atear fogo na casa. Ao chegar no local, os policiais ainda encontraram a mulher com um isqueiro na mão.

“Segundo testemunhas ela ainda tentou se evadir e a população deu uma segurada nela. Quando eu cheguei, ainda consegui encontrá-la com um isqueiro na mão, que ela provalvelmente utilizou para dar início ao incêndio”, disse o delegado Orlando Amaral, titular do 31º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do Cacau Pirêra.

Três pessoas moravam com a idosa na mesma casa. Uma filha, o enteado e a neta. Moradores informaram que não conheciam as pessoas, mas que estão no local há 2 meses.

A suspeita foi encaminhada a delegacia do município para os procedimentos cabíveis.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo da vítima.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequetros (DEHS) vai investigar o caso.

Vizinhos se revoltaram contra a suspeita e tentaram espancar a mulher. Segundo eles, ela não sofre com problemas mentais.