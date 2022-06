Nesta quinta (09/06) alunos da Ufac entram em manifesto contra cortes do orçamento da educação

O governo Federal anunciou na semana passada o bloqueio de aproximadamente 14,5% para as universidades de todo o país. Vale ressaltar que no ano passado (2020), a instituição teve um corte de 11 milhões no orçamento foram 24% se comparado com 2020.

Com essa medida os alunos da Universidade Federal do Acre (Ufac), através do Movimento Por Uma Universidade Popular decidiram nesta próxima quinta (09/06) e sexta (10/06), realizar um protesto com diversas atividades.

O movimento convoca todos os estudantes para participarem do evento com o objetivo de lutar contra os cortes e ainda a cobrar a mensalidade dos estudantes.

Programação:

Quinta-feira

(Ocupação na Ufac)

• Às 18h, no Centro de Convivência (ao lado do R.U.), mobilização para confecção de cartazes;

• Às 19h30 exibição do filme “Um Poeta na Amazônia”;

Às 21h Início do Sarau;

Sexta-feira (9)

• Às 2h encerramento do Sarau;

• Às 6h café compartilhado na guarita;

• Das 7h às 8h ato em frente a universidade;

• Após às 8h passagem pelas salas de aula;

• 11h apresentação no Restaurante Universitário;

• Após às 14h aulão, apresentação e oficina.