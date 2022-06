NASA ESTÁ PRONTA PARA EXPLORAR ASTEROIDE DE OURO QUE PODE DEIXAR TODAS AS PESSOAS BILIONÁRIAS

- Publicidade -

A NASA já tem missão preparada para estudar o asteroide Psyche 16, que é formado de ouro, ferro e níquel, dentre outros metais e é avaliado em 700 quintilhões de dólares, milhões de vezes mais valioso que toda a economia global.

Com esse dinheiro, seria possível tornar todos os habitantes da Terra em bilionários, dividindo US$ 93 bilhões para cada pessoa no planeta. Mas o ponto de atenção é que pode gerar um colapso na economia global, desvalorizando totalmente o ouro, metais e até mesmo moedas do mundo todo.

O corpo da nave já está planejado e preparado, faltam apenas os ajustes finais e testes, a Nasa planeja lançar a missão de exploração em 2022.

O asteroide foi descoberto em 1.852 e possui 226 km de diâmetro e está em uma distância de 370 milhões de km da Terra. Outra empresa que está interessada no asteroide e que obteve avanços importantes, é a SpaceX, que também planeja uma missão para 2022.

Onde fica?

Orbita no cinturão de asteroides que fica entre o planeta Marte e Júpiter.

Fonte/ Portal deolhonaengenharia.com