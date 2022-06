Nada pode ser mais instável do que o Fluminense de Fernando Diniz

- Publicidade -

O Fluminense ganhou da boa equipe do Avai. Não tem sido fácil enfrentar a equipe catarinense, que na semana passada bateu o Botafogo no Rio de Janeiro.

O que chama a atenção nesse Fluminense de Fernando Diniz é a instabilidade, a inconstância, que geram no torcedor (com justa razão), um imenso sentimento de desconfiança.

Esse Fluminense que é capaz de ganhar do Oriente Petrolero por 10 x 1, e, na sequência, perder do Flamengo (1 x 2) e do Juventude (0 x 1), para depois fazer um dos melhores jogos do atual campeonato e derrotar o Atlético-MG por 5 x 3.

Mas um time que quer ser considerado “instável”, precisava perder em casa para o Atlético-GO, e empatar com o América. As vezes tem-se a impressão que falta um pouco de responsabilidade defensiva. Não sei se é isso que o técnico pede aos atletas…

Então, neste domingo (19/6), o mais apaixonado dos torcedores do Tricolor foi ao Maracanã sem saber o que esperar dos comandados de Fernando Diniz.

E a vitória por 2 x 0 (gols de Cano e Matheus Martins) deixa o Fluminense em 6º lugar, como o como o carioca mais bem colocado na tabela.

Aguardemos então as cenas dos próximos capítulos.

