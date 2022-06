Na abertura dos Jogos Escolares em Rio Branco, Nicolau Júnior parabeniza o Acre pelo 60 anos de emancipação

- Publicidade -

Com alunos de 23 escolas estaduais, o Governo do Estado do Acre, abriu na manhã de hoje, 15 de junho, na Arena da Floresta, a edição 2022 dos Jogos Escolares. Presente ao evento, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior aproveitou para homenagear, e parabenizar o Acre pelos 60 anos de emancipação.

Ao lado do Governador Gladson Cameli, do secretário de educação Aberson Carvalho, e outras autoridades, Nicolau falou da luta dos nossos antepassados, para conquistar o Estado do Acre.

“Somos o único estado da Federação, que brigou para ser brasileiro. A letra do nosso hino diz muito bem, que lutaram sem recuar, sem cair e sem temer. São seis décadas de história, e isso me motiva a continuar trabalhando para melhorar, a vida da nossa gente. Parabéns para o Acre e para todos nós acreanos”, disse o presidente da ALEAC.

A edição desse ano dos Jogos Escolares, terá 14 modalidades com a participação de mais de 2 mil alunos. Os vencedores desta etapa se classificaram para a fase estadual, que acontece em setembro.