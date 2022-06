Mutirão Opera Acre realizou cirurgias em três municípios neste fim de semana

- Publicidade -

Rio Branco, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul foram os municípios beneficiados com o mutirão Opera Acre, neste fim de semana. Os procedimentos cirúrgicos realizados eram das áreas de ortopedia, urologia, ginecologia e cirurgia de prótese no joelho.

Os atendimentos foram efetuados, simultaneamente, no Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard; no Santa Juliana, em Rio Branco; e no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Foram realizadas cinco cirurgias ginecológicas e quatro ortopédicas na sexta-feira; oito mastologias, quatro ginecológicas e seis ortopédicas no sábado; e no domingo foram quatro urológicas e uma cirurgia ortopédica com prótese, totalizando 32 procedimentos cirúrgicos.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), visa, com esses atendimentos, à redução do tempo de espera e diminuir a demanda reprimida de pacientes que aguardam por cirurgias. De acordo com a programação, os mutirões já são realizados desde março, ao menos uma vez na semana, em todas as regionais do estado, num investimento de cerca de R$ 2,8 milhões, de recursos próprios e de emenda parlamentar do senador licenciado Márcio Bittar.

“Já foram mais de 3.900 procedimentos realizados, entre eles, cirurgias-gerais, pediátricas, ginecológicas, de cabeça e de pescoço, de urologia e ortopédicas, por exemplo. É um esforço do governo para diminuir a espera desses pacientes”, informou Paula Mariano, secretária de Estado de Saúde.

