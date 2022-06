Músico acreano lança samba autoral em plataformas digitais de música

- Publicidade -

Há 20 anos trabalhando como profissional do samba, o músico acreano Anderson Liguth, 36 anos, lançou no último fim de semana a sua primeira canção autoral: “De Saudade Se Faz Um Samba”. O hit está disponível em várias plataformas digitais de música.

“Vejo esse samba como um retrato resumido das referências que trilham o meu caminho, no qual também se cruza o encontro na palma da mão e onde também há espaço de referência do Paó, que é o despertar desse sagrado que habita no samba que busco e cultivo”, explica Liguth.

A canção “De Saudade Se Faz Um Samba” é uma parceria de Anderson com a esposa Julie Messias e o amigo Alexandre Nunes. A música conta com a produção musical de Lucas Macedo e foi gravada no Estúdio RB, com a edição de José Rislei.

“Esse samba nasceu num encontro feliz e festivo familiar, na casa de um amigo que também é uma referência boa que tenho, Alexandre Nunes. Ele tem uma sensibilidade criativa e captou a melodia do samba, a Julie, que é minha esposa, também com esse tino, somou com a construção e eu juntos nesse processo criativo, e assim o samba nasceu”, conta Liguth.

Fonte/ Portal A Gazeta do Acre