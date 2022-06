Museu do Palácio Rio Branco é reaberto para visitação

O Museu do Palácio Rio Branco já está reaberto para visitação após passar por pequenos reparos implementados pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), assegurando ajustes necessários à comodidade do público que circula diariamente nesse importante espaço histórico acreano, com horários de visitação de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

A pandemia ocasionou o fechamento do Museu do Palácio por quase dois anos. A estrutura que abriga e resguarda o principal patrimônio histórico do Acre funciona nas dependências do Palácio Rio Branco, na área mais centralizada da cidade.

O espaço recebe cerca uma média diária de 20 a 40 pessoas e cerca de 500 a 800 pessoas mensalmente. Por se encontrar no coração da capital acreana, a imponência da estrutura física chama a atenção de turistas e moradores locais.

Segundo a educadora museal, Edna da Silva Araújo, é de suma importância a reabertura do museu nesse momento pós-pandemia, pois o mesmo agrega contextos importantes relativos à história do Acre.

A educadora Elizabeth Fortes e os dois filhos, Matias Fortes, 11 anos e Vicente Fortes, 9, são um dos exemplos de inúmeras visitas espontâneas que ocorrem diariamente no Museu do Palácio. Eles se disseram satisfeitos em conhecer a história do Estado através da visitação do espaço histórico.

“Achei muito bacana a sala dos povos indígenas, assim como em todos os espaços tem muita coisa importante, que chama atenção para conhecer”, explicou Matias Fortes.

