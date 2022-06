Mulheres furtam celulares em loja e são flagradas por câmeras de segurança

Duas mulheres ainda não identificadas estão sendo consideradas o terror de lojistas em Rio Branco.

De acordo com informações, as duas são especialistas no furto de aparelhos celulares e no último ataque, usaram uma criança de aproximadamente 10 anos, que estaria usando uniforme escolar.

Nas imagens gravadas em uma loja especializada na venda de acessórios de celulares, as duas mulheres distraem a atendente, enquanto a criança puxa um aparelho celular de cima do balcão, em seguida uma das mulheres pega o aparelho e guarda dentro da bolsa, depois a criança é as duas mulheres saem da loja.

A dupla foi reconhecida em outro furto em outro estabelecimento comercial, e teriam usado os mesmos modos operantes.

As imagens estão sendo divulgadas entre grupos de lojistas e redes sociais e agora foram entregues à polícia.

Veja vídeo: