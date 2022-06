Mulher trans é assassinada estrangulada com a própria roupa

- Publicidade -

Uma mulher transexual foi encontrada morta na noite da última quarta-feira (22) em São Sebastião, Distrito Federal. As informações são do portal Metrópoles.

O corpo da vítima, identificada apenas como Lu, estava em uma residência na Rua 49 da Vila Nova. Os investigadores adentraram o local e encontraram o cadáver amarrado sobre uma cama.

O caso está sendo investigado pela 30ª DP (São Sebastião). Até o momento, o trabalho constatou que a vítima teria sido estrangulada com as próprias roupas.

Isso porque o corpo estava deitado de bruços, com as mãos amarradas e vestimentas enroladas em volta do pescoço.

O autor do crime teria levado o veículo da vítima, um Honda HR-V, além do celular, que foi despejado em uma lixeira.

Celular encontrado por catador

O objeto foi encontrado por um catador de materiais recicláveis, que o levou até a polícia após atender as insistentes ligações de pessoas preocupadas com Lu.

A polícia ainda tenta identificar o autor do crime, mas os indícios são de que a vítima conhecia o assassino. Isso porque a porta da casa foi encontrada aberta e não havia nenhum sinal de luta corporal dentro do imóvel.

Fonte/ Portal Yahoo.com