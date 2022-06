Mulher se entrega à polícia e confessa assassinato da companheira

Uma mulher, de 30 anos, se entregou à Polícia Civil na terça-feira (7) e confessou o assassinou da companheira, Viviane de Oliveira Fávero, 42, a tiros. O crime ocorreu no dia 5 de junho deste ano na frente da residência do casal, na rua Adão Silveira, no bairro São Cristóvão, em Passo Fundo (RS). As informações são do portal GZH.

A delegada Rafaela Weiler Bier, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Passo Fundo, informou que a mulher, cuja identidade não foi revelada, era suspeita de feminicídio. Ela também relatou que as duas moravam juntas havia quatro anos e meio.

A mulher contou em depoimento que descarregou um revólver 38 contra a companheira.

Ainda conforme a delegada, ambas já registraram boletins de ocorrência uma contra a outra por tentativas de feminicídio.

“Ela disse que descarregou por raiva. Era um relacionamento bastante conturbado. Ambas já tinham respondido por tentativa de feminicídio. Mas mesmo depois dos fatos, elas retomavam o relacionamento”, disse a delegada.

Viviane chegou a ser socorrida e levada para o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

A delegada Rafaela informou que coletou os depoimentos de três testemunhas que afirmaram terem ouvido pelo menos três disparos.

O número total de disparos e órgãos atingidos será informado depois que sair o resultado do exame de autópsia. A Polícia Civil segue aguardando.

A mulher teve a sua prisão preventiva decretada e foi encaminhada para o Presídio Regional de Passo Fundo.

