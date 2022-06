Mulher que seria o pivô da separação de Shakira e Gerard Piqué é mãe de jovem do Barcelona, diz jornal espanhol

Senta que lá vem fofoca quentíssima! Logo depois que veio à público a notícia de que Shakira teria pego Gerard Piqué fazendo waka waka com outra mulher, outra bomba caiu no colo dos fãs do casal. Segundo o jornal espanhol El Períodico, a identidade do suposto pivô da separação foi revelada.

A mulher em questão seria a mãe de Pablo Gavi, jovem companheiro de Piqué no time Barcelona. Inclusive, o atleta não teria nem conhecimento das atividades extracurriculares da matriarca. Uepa!

Vale lembrar que, de acordo com o veículo, Gerard e Shakira não estariam nem mesmo vivendo debaixo do mesmo teto e o jogador já teria se mudado para a capital da Catalunha. Nenhum dos dois ainda se pronunciou sobre o assunto. Eles têm dois filhos: Sasha e Milan.

Fonte: Estrelando