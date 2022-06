Mulher que parecia grávida é diagnosticada com cisto de 27 centímetros no ovário

- Publicidade -

Quando começou a sentir náuseas e perceber um aumento de sua barriga, Hollie Welham, de 21 anos, logo associou aos sintomas de uma gravidez. No entanto, o que a jovem não esperava era descobrir que, na verdade, ela tinha um cisto em seu ovário, com o tamanho comparável a uma bola de futebol, informou o site de notícias britânico Wales Online.

Em janeiro deste ano, os sintomas começaram a piorar e Hollie passou a ter cólicas bem fortes, sangramento e dor nas costas, além de se sentir muito inchada. “Achei que era por exagerar no Natal. Mas quando o inchaço e a dor pioraram, pensei que poderia estar grávida”, conta ela. “Fiz alguns testes de gravidez, mas tudo deu negativo. Foi bastante assustador, e eu não tinha ideia do que poderia ser”, completou.

Os médicos fizeram novos exames e descobriram que Hollie não carregava um bebê, mas sim um grande cisto, que estava crescendo em seu ovário direito. “Minha barriga estava ficando maior a cada dia e eu sentia muita dor”, relata ela.

Em março de 2022, Hollie passou por exames e descobriu que o cisto estava com 18 centímetros. “Eu li que qualquer coisa com mais de 10 centímetros é grande para um cisto no ovário e bastante raro”, explica a jovem.

Em maio deste ano, a jovem, que mora na Inglaterra, fez a cirurgia e descobriu que seu cisto já estava com 27 centímetro. De acordo com os especialistas, a barriga da paciente aumentou devido ao acúmulo de líquido. Felizmente, o cisto foi removido com sucesso, assim como seu ovário direito e a trompa de Falópio. “No começo, pensei que estava grávida. Todos os sintomas apontavam para isso porque minha barriga estava crescendo a cada dia, como um inchaço”, lembra Hollie. “Eu não poderia acreditar o quão grande minha barriga ficou. Parecia ter nove meses. Eu não cabia em nenhum jeans e até as leggings pareciam muito apertadas e dolorosas na minha barriga. Eu estava tão desconfortável, mas estou tão feliz que eles viram o cisto e conseguiram removê-lo”, ela conta.

Hollie ainda acrescenta que mesmo com a remoção de um dos seus ovários, ela ainda poderá engravidar, só demorará mais tempo. “Minha barriga ainda está um pouco dolorida e inchada, mas está bem reduzida em tamanho. Quero compartilhar minha história para ajudar outras pessoas a observar os sinais e sintomas. Foi bastante assustador na época, porém, estou me recuperando agora”, finalizou a jovem.

Fonte/ Portal revista crescer.com