Mulher pede presente de Dia dos Namorados a amante ao vivo na Globo

Um repórter da Inter TV RN, afiliada da Globo no Rio Grande do Norte, ficou constrangido ao entrevistar uma mulher sobre o Dia dos Namorados. Ao vivo no telejornal RN TV 1ª Edição, ela pediu um presente ao namorado, mas não pôde revelar o nome dele porque o homem é casado.

“Eu quero que ele venha comprar um cordão de ouro para mim”, disse a entrevistada. O jornalista, então, pediu para ela mandar um recado para o amado, quando aconteceu o momento embaraçoso.

“Ô, Fulaninho de Tal que eu não posso dizer o nome porque ele é casado, venha comprar um cordão para mim!”, gritou ela, às gargalhadas.

O jornalista, sem jeito, chamou o apresentador do telejornal, Murilo Meireles: “Murilo! Polêmica, Murilo!”.

Assista ao trecho do RN TV 1ª Edição: