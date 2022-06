Mulher joga roupas do marido na fiação elétrica durante briga de casal no interior de SP; vídeo

- Publicidade -

A cena de uma mulher jogando calçados e peças de roupas pela janela de um apartamento na região central de Botucatu (SP) chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local e está repercutindo nas redes sociais neste sábado (18).

Algumas das roupas atiradas pela janela ficaram enroscadas na fiação elétrica que passa pela principal via do centro comercial da cidade, enquanto outra parte caiu na rua e na calçada (veja no vídeo abaixo).

Briga de casal termina com roupas do marido jogadas na fiação elétrica em Botucatu

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (17), na Rua Amando de Barros.

A corporação foi acionada para atender um caso de discussão entre um casal, mas não houve necessidade de intervenção, apenas de orientação. Ainda segundo a GCM, as partes envolvidas na discussão não quiseram registrar boletim de ocorrência.

A concessionária de energia foi acionada para realizar a retirada das roupas que ficaram enroscadas na fiação.

Em nota, a CPFL Paulista informou que uma equipe esteve no local e realizou a retirada dos pertences que estavam nos fios com segurança. A nota diz ainda que não houve registro de falta de energia na região.