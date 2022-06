Mulher entra com drogas em presídio de Contagem e pacote fica preso no intestino

- Publicidade -

Uma mulher não identificada foi flagrada no sistema de escaneamento corporal tentando entrar com um pacote de drogas introduzido no ânus na Penitenciária Nelson Hungria em Contagem, na Grande BH. O caso ocorreu neste sábado (18). Uma fonte do sistema prisional disse à reportagem de O TEMPO que após o pacote ter sido registrado nas imagens do raio-x, a mulher assumiu que estava portando droga.

Ela, no entanto, não revelou qual entorpecente carregava, apenas informou que alguém mandou que ela levasse o material ao presídio. Após ser flagrada, a mulher tentou remover o pacote do corpo, mas sem sucesso, e a embalagem acabou adentrando a parte interna do organismo e chegando ao intestino grosso.

Um questionamento também foi enviado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que administra a penitenciária, para um posicionamento oficial do governo estadual sobre o caso.