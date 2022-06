Mulher é socorrida em estado grave após pular da ponte sobre o Rio Madeira

- Publicidade -

Uma mulher ainda não identificada, foi socorrida em estado grave na noite desta terça-feira (28/06), após pular da ponte sobre o Rio Madeira, que fica localizada na BR-319, no bairro Balsa, na capital.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, um vigilante das embarcações escutou o barulho de alguém caindo no rio, quando de imediato, ele avisou para um homem que estava em uma voadeira.

Veja o vídeo:

A mulher foi localizada desacordada, e o homem na voadeira conseguiu retira-la de dentro das águas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, e reanimou a vítima ainda no local.

Em seguida, a mulher foi encaminhada para o hospital João Paulo II. Uma guarnição da Polícia Militar esteve realizando o registro da ocorrência, e para os policiais uma testemunha relatou que a mulher foi vista nas proximidades na noite anterior, fazendo uso de bebidas alcoólicas.

Fonte: Portal de Rondônia