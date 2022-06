Mulher é morta por companheiro e mãe do suspeito o entrega à polícia

- Publicidade -

Uma mulher de 25 anos foi morta na manhã de ontem, na casa do namorado, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, Laís Batista dos Santos teria sido baleada pelo companheiro, identificado como Magno Rocha, após uma discussão. A mãe do suspeito, que estava no imóvel, acionou a Polícia Militar e impediu que o filho saísse de casa após o crime.

A prisão do suspeito foi realizada por uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz). Ele foi encaminhado para a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), onde foi “autuado por homicídio, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo”, de acordo com a unidade. Uma perícia foi realizada no imóvel.

De acordo com as primeiras informações, a discussão entre o casal foi motivada por ciúmes. Laís e Magno teriam começado um relacionamento recentemente. Na noite de sábado (11), os dois foram em um bar e posteriormente seguiram para a casa do suspeito que mora com a mãe na região da Reta da Base.

Na manhã seguinte, um disparo de arma de fogo foi ouvido na casa e a vítima foi encontrada baleada.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada, mas foi verificado no local que Laís já estava morta. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) e aguarda liberação.